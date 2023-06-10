Установлены личности пятерых погибших при пожаре в области Абай

Фото: instagram.com/abai_department_police

Идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"Полицейские области обнаружили на месте тушения пожара тела всех 14 человек, числившихся пропавшими без вести. Личности пяти сотрудников лесничества установлены.В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара", — говорится в сообщении.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. На сегодняшний день, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Работу пожарных осложняет аномальная жара и порывистый ветер.

Число погибших достигло 14 человек. Сначала стало известно о гибели троих работников в лесничества, также сообщалось, что 11 человек перестали выходить на связь. Позже стало известно, что во время тушения были обнаружены тела ещё 11 погибших.

9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. Также стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай.

Утром 10 июня в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

Сейчас тушение пожара в регионе продолжается на девяти участках, где работают более тысячи человек, 252 единицы техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны. Кроме того, задействованы 11 вертолётов. К тушению подключились военнослужащие и военная техника.

По данным управления здравоохранения региона, пациенты Центральной районной больницы из села Бородулиха эвакуированы в посёлок Жезкент и многопрофильный стационар БСМП Семея. Готовится эвакуация медицинской техники. В районе населенных пунктов, где наблюдается сильное задымление, население полностью эвакуировалось. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах.

Кроме того, ситуацию обсудили в Правительстве. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил дал подчинённым ряд поручений, в том числе проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.