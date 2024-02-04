Гигантская воронка и опасность для жизни: ровно месяц ищут спасатели провалившийся под землю автобус с людьми

Несмотря на опасность для жизни спасатели поисковые работы в том месте, где 4 января провалился автобус с людьми на территории рудника "Майкаинзолото", продолжаются. Со дня трагедии прошёл ровно месяц, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе ДЧС Павлодарской области рассказали о том, как прошёл ещё один день поисков.

"Согласно выводов проведенного сканирования георадарных профилей на месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена. Устанавливаются полости и пустоты как рядом с объектами, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок. В настоящее время создается комиссия для обследования всего периметра обвала, комиссией будет изучена горная масса на допустимость дальнейшего проведения работ. Сегодня экскаватор и специалисты работали в прежнем режиме", — сообщили в ДЧС

Напомним, трагедия произошла ночью 4 января. Недалеко от рудника "Майкаинзолото" в Павлодарской области под землю рухнул автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили обнаружили почти сразу в песке. Ещё двух человек и сам автобус ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Затем к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это автобус.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя.

Между тем, семьи спасателей не теряют надежды увидеть своих родных живыми. Дочь одного из погибших обратилась к президенту.

23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию.

Тем временем на месте поисковых работ обнаружили новые детали: каску спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью и ручную радиостанция спасателя "XFERRA".

В субботу 4 февраля стало известно, что опасность для жизни специалистов, занимающихся спасательными работами на руднике, возросла из-за трещин, которые образовались по всему периметру обвала, а позже экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднять наверх, поскольку на месте спасательных работ образовалась трёхметровая воронка, внутри которой заподозрили пустоты.

После того, как специалисты завершили обследование воронки, из-за которой экстренно пришлось приостановить поиски, было принято возобновить работы с помощью малого экскаватора. Между тем, из-за трещин в породе по всему периметру раскопок риск для жизни спасателей по-прежнему остаётся.