Трагедия на "Майкаинзолото": провалившийся под землю автобус предположительно нашли
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Поиски георадаром позволили спасателям обнаружить на территории рудника "Майкаинзолото" автобус, который ночью 4 января провалился под землю, передаёт BaigeNews.kz.
"По результатам сканирования геосканером под грунтом на глубине пяти метров обнаружен металический предмет, предположительно — это автобус", — сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
В ведомстве уточнили, что глубина провала составляет 150 метров, автобус предположительно находится на глубине ещё пяти метров от дна этой гигантской воронки.
Напомним, вот уже несколько суток спасатели пытаются извлечь из-под земли автобус и найти двух пропавших людей. Трагедия случилась ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с пассажирами.
На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена. Поиски ещё двоих спасателей продолжаются. Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров, а это высота нескольких десятиэтажек.
Накануне к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Кроме того, сегодня к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша.
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