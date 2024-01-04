Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области

4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото", вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с 4 пассажирами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

"На момент обвала в автобусе находились 4 человека: 3 спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и 1 водитель. Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.

Предварительная длина обвала 150-200 м., ширина 500 м., глубина обвала 150 м.

На руднике АО "Майкаинзолото" ведутся аварийно-спасательные работы. Организован оперативный штаб, на месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов, руководство ДЧС и местных исполнительных органов.