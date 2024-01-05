Трагедия на "Майкаинзолото": Семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 млн тенге

Аким Павлодарской области Асаин Байханов пообещал, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге в качестве материальной помощи, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, на территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы.

Он отметил, что спасатели работают в режиме повышенной опасности, так как границы обвала не устойчивы, по-прежнему с выступов образовавшегося котлована идёт сход камней и грунта. Всего задействованы 116 человек, 23 единицы техники.

"Семьям погибших и пропавших спасателей будет оказана материальная помощь от АО "Майкаинзолото" и РЦШ ПВАСС в размере более 4,5 миллиона тенге каждой семье. От государства семьям погибших будут назначены социальные выплаты по утере кормильца. Семьям двух погибших спасателей выражаю свои искренние соболезнования", - написал Асаин Байханов.

Глава региона подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, Напомним, на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами: спасатели на автобусе выехали на вызов после сообщения о том, что на территории шахты АО "Майкаинзолото" произошёл обвал. Спустя несколько часов спасатели обнаружили тела двоих товарищей. Позже стало известны имена найденных спасателей - Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Утром 5 января к поиску подключили служебных собак.