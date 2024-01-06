Трагедия на руднике "Майкаинзолото": что происходит на месте провала

На руднике "Майкаинзолото" продолжаются поиски провалившихся под землю водителя автобуса и спасателя, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места трагедии на своей странице в Facebook опубликовал журналист Болат Аманбаев. Сообщается, что на месте провала уже работает тяжелая техника. Для этого на руднике специалисты провели взрывные работы.





Напомним, вот уже несколько суток спасатели пытаются извлечь из-под земли автобус и найти двух пропавших людей. Трагедия случилась ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с пассажирами. Отмечалось, что глубина провала составила не менее 150 метров, а это около 4-5 десятиэтажек.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена. Поиски еще двух спасателей продолжаются.