Автобус с людьми провалился под землю: поисковые работы временно приостановлены

На месте, где идут поисково-спасательные работы на территории рудника "Майкаинзолото" образовалась воронка, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, это делает поиски ещё более опасными для жизни специалистов".

"На месте раскопок образовалась воронка. Её глубина около трёх метров. На дне воронки также наблюдаются пустоты. Экскаватор и специалистов экстренно подняли на поверхность. Работы временно приостановлены из-за возросшей угрозы провала", — говорится в сообщении ДЧС.

Сейчас ведутся работы по обследованию воронки с помощью эндокамеры. Специалисты поделились видео с места спасательных работ.

Напомним, ночью 4 января недалеко от рудника "Майкаинзолото" в Павлодарской области провалился автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. Позже обнаружили тела двух погибших. Ещё двоих человек ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

12 января к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это автобус.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя.

Семьи спасателей не теряют надежды увидеть своих родных живыми. Дочь одного из погибших обратилась к президенту.

23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию.

Накануне на месте поисковых работ обнаружили новые детали: каску спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью и ручную радиостанция спасателя "XFERRA".

Сегодня стало известно, что опасность для жизни специалистов, занимающихся спасательными работами на руднике, возросла из-за трещин, которые образовались по всему периметру обвала.