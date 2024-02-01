Оставили нас один на один с бедой - дочь погибшего на "Майкаинзолото" спасателя обратилась к президенту

Дочь погибшего на "Майкаинзолото" спасателя заявила о том, что не получила всю обещанную властями помощь. В акимате Павлодарской области прокомментировали её слова, передаёт BaigeNews.kz.

К президенту и в СМИ обратилась дочь погибшего Олега Тышкевича Яна. Она сообщила, что о трагедии предприятие её даже не известило. Автобус со спасателями упал ночью, а она узнала о случившемся в обед от соседей.

По словам девушки, психолога семье не предоставили, а он очень нужен. Полтора года назад у них умерла мать, теперь отец. Бороться с депрессией дочери погибшего спасателя помогает частный специалист за 20 тысяч тенге за сеанс.

"Сейчас у меня нервное расстройство и обострилась депрессия. Я разбита и не знаю, что делать. Нет никакой связи с вышестоящими органами, с руководством и с предприятием. Все буквально спрятались и оставили нас с братом один на один с этой бедой", - рассказала девушка.

Из новостей она узнала, что семьям погибших выплатят по 4,5 миллиона тенге. Но этих денег, по словам Яны, семья не увидела.

"Мой отец отработал 27 лет на любимой работе, отдавал всего себя и погиб от своей храбрости и бесстрашия из-за халатности предприятия. Нам обещали оплатить похороны. Я скидывала чеки 18 января, и нам сказали, что из выделенных двух миллионов мы должны сами оплачивать похороны. Похороны обошлись нам почти в миллион тенге. Мое вынужденное лечение в Алматы вышло более 500 тысяч тенге в частной клинике. В январе я не работала по понятным причинам. Сейчас нет никакой финансовой и моральной поддержки ни от каких вышестоящих органов. Прошу департамент МЧС или руководство "Майкаинзолото" связаться со мной, потому что я в полном неведении. Все телефоны, которые нам оставили, не доступны", - сказала дочь погибшего.

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Заявления прокомментировали в акимате региона.

"Семьям погибших спасателей была оказана материальная помощь в размере 4,5 миллиона тенге, из них два миллиона тенге выплачены АО "Майкаинзолото". Работодателем - Республиканским центральным штабом профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб выплачена материальная помощь в размере 500 МРП или один миллион 846 тысяч тенге. А также выплата на погребение в размере 100 МРП или 369 200 тенге, с ЕНПФ произведены выплаты на погребение в размере 94 МРП или 347 000 тенге. Эти выплаты получили две семьи спасателей, тела которых были найдены. Аналогичные выплаты будут назначены остальным семьям по завершению поиска пропавших спасателей в случае обнаружения тел или признания их погибшими. Кроме этого, семьям будет назначено государственное социальное пособие по утере кормильца. Это ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего в семье до достижения 18 лет", - сообщили в акимате.

Там же заверили, что только этими выплатами помощь семьям не ограничится. Местным исполнительным органом прорабатывается вопрос дополнительных страховых выплат от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и об оказании крупной материальной помощи от АО "Майкаинзолото".