Кислородный баллон и сумку спасателя нашли месте провала автобуса в Павлодарской области

Поиски спасателей и автобуса, провалившегося на территории АО "Майкаинзолото", не прекращаются 13 дней. В ходе раскопок обнаружили кузовная деталь автобуса и личные вещи пропавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Тяжелой техникой проложена боковая аппарель к кромке котлована и обеспечен спуск малогабаритного экскаватора по страховочному тросу. На месте предполагаемого местонахождения автобуса ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя. Проведение работ осложняется тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта в связи с нестабильностью горной породы и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой", - сообщили в МЧС РК.

Для обеспечения безопасности спасателей натянут трос, по которому они проводят вертикальный спуск, а также страхуют машиниста экскаватора. Используется около четырёх километров альпинистской верёвки, полное альпинистское снаряжение, кинологические расчёты.

Для расследования несчастного случая на месте работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева.

Распоряжениями председателя комиссии приостановлена работа подземного рудника АО "Майкаинзолото" и создано пять подкомиссий. Для объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены четыре экспертные организации.

Напомним, 4 января в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находилось четыре человека. В тот же день спасателями ДЧС Павлодарской области обнаружены и подняты на поверхность тела двух погибших.

Для обнаружения двух пострадавших и местонахождения автобуса специалистами АО "АК Алтыналмас" (Балхаш) и спасателями ДЧС проведены работы по геосканированию образовавшегося обвала. По результатам сканирования под грунтом на глубине пяти метров обнаружено возможное местонахождение автобуса.