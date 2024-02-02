Трагедия на руднике Майкаинзолото: найдены новые детали

Поисковики обнаружили новые детали на месте трагедии, где рухнул автобус с людьми в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

"На месте ведения поисковых работ рудника АО "Майкаин Золото" сегодня были обнаружены и подняты на поверхность новые детали: каска спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, ручная радиостанция спасателя "XFERRA", - написал аким Павлодарской области в своем телеграм-канале Асаин Байханов.

Напомним, ночью 4 января недалеко от рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами. В нём находились трое спасателей и водитель. Позже обнаружили тела двух погибших. Ещё двоих человек ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

12 января к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это автобус.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя.

Семьи спасателей не теряют надежды увидеть своих родных живыми.

23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию.