Автобус с людьми провалился под землю: поиски решили продолжить с помощью малого экскаватора

Поиски на месте гигантской воронки, куда почти месяц назад провалился автобус слюдьми, продолжаются несмотря на опасность для спасателей, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ДЧС Павлодарской области, да данный момент специалисты завершили обследование воронки, из-за которой экстренно пришлось поднять на поверхность технику и спасателей.

"На место раскопок спущен малый экскаватор для продолжения работ по переэкскавации горной массы. Воронка предположительно образовалась из-за обвала камней и твёрдых горных пород", — сообщили в ДЧС.

В ведомстве подчеркнули, что поиски людей не прекращаются.

Напомним, трагедия произошла ночью 4 января. Недалеко от рудника "Майкаинзолото" в Павлодарской области провалился автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. Позже обнаружили тела двух погибших. Ещё двух человек ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

12 января к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это автобус.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя.

Семьи спасателей не теряют надежды увидеть своих родных живыми. Дочь одного из погибших обратилась к президенту.

23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию.

Накануне на месте поисковых работ обнаружили новые детали: каску спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью и ручную радиостанция спасателя "XFERRA".

Сегодня стало известно, что опасность для жизни специалистов, занимающихся спасательными работами на руднике, возросла из-за трещин, которые образовались по всему периметру обвала, а позже экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднять наверх, поскольку на месте спасательных работ образовалась трёхметровая воронка, внутри которой заподозрили пустоты.