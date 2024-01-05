Трагедия на "Майкаинзолото": полицейские начали расследование

Павлодарские полицейские начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ на АО "Майкаинзолото", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в региональном департаменте полиции, по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование по статье 277 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных следователей. Расследование находится на особом контроле Министерства внутренних дел",- сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

Он также отметил, что в соответствие со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами: спасатели на автобусе выехали на вызов после сообщения о том, что на территории шахты АО "Майкаинзолото" произошёл обвал. Спустя несколько часов спасатели обнаружили тела двоих товарищей. Позже стали известны имена найденных спасателей - Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.