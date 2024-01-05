Автобус провалился под землю в Павлодарской области: к поиску подключили служебных собак

В Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РЕ.

Как сообщили в МЧС, на месте обвала по-прежнему происходит сход грунта, границы обвала не устойчивы.

"Спасатели работают в режиме повышенной опасности. К поисковым работам подключены кинологические расчеты ДЧС Астаны и Павлодарской области. Всего на месте происшествия задействованы 97 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы "103", а также местных исполнительных органов", - сообщили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что на месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов и вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев.

Напомним, на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами: спасатели на автобусе выехали на вызов после сообщения о том, что на территории шахты АО "Майкаинзолото" произошёл обвал. Спустя несколько часов спасатели обнаружили тела двоих товарищей. Позже стало известны имена найденных спасателей - Саркыт Берликан и Олег Тышкевич.