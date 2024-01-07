Автобус с людьми провалился под землю на руднике: спасатели провели геосканирование провала
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В Павлодарской области спасатели продолжают поиски автобуса с людьми, который провалился под землю на глубину более 150 метров на территории рудника "Майкаинзолото", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, на месте провала продолжает работать тяжёлая техника.
"7 января был установлен кран от предприятия "Богатырь Комир". С его помощью специалисты АО "АК Алтыналмас" из города Балхаш и спасатели ДЧС провели геосканирование образовавшегося вывола с целью поиска пустот, металла или прочих аномалий", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что с помощью гигантсткого крана спасатели спустились к месту провала. Затем они провели геосканирование специальным оборудованием.
Напомним, вот уже несколько суток спасатели пытаются извлечь из-под земли автобус и найти двух пропавших людей. Трагедия случилась ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с пассажирами.
На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена. Поиски ещё двоих спасателей продолжаются. Накануне к работе приступила тяжёлая техника, а для более эффективного поиска запустили дроны.
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