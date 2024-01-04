Автобус провалился под землю: спасатели обнаружили тела двух погибших в Павлодарской области

В Павлодарской области на руднике "Майкаинзолото" спасатели обнаружили в песке тела двух погибших товарищей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Сообщается, что в настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются - проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз.

"С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъёму их на поверхность", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что автобус пока не обнаружен, его поиски продолжаются.

"Весь коллектив РЦШ ПВАСС выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Этот трагический случай явился огромным потрясением и невосполнимой утратой для всех нас. РЦШ ПВАСС окажет всю необходимую поддержку семьям погибших, никто из родных пострадавших не останется без внимания", - заявили в ведомстве.

Напомним, на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами.