Трагедия на руднике "Майкаинзолото": на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей

Поисковые работы на территории рудника АО "Майкаинзолото", где 4 января ушёл под землю автобус с людьми, могут приостановить, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, на месте обвала экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы.

"За прошедший день по северному склону проведена переэкскавация грунта в объёме около 25 кубических метров. По всему периметру обвала на территории АО "Майкаинзолото" образовались трещины. Это состояние грунта крайне опасно. Ранее, при образовании более мелких трещин происходили обвалы. Более того, при исследовании грунта магнитометром и геосканером, специалисты ТОО "GRP Ridder grupp" дали заключение о том, что на месте локации искомого объекта высокая вероятность провала. При проведении горных работ возможно нарушение "призмы" устойчивости. То есть, высока вероятность обвала стенок провала, так как наблюдаемые породы состоят из обломочных фракций коры выветривания. Также работы осложнены минусовой температурой и сильным бураном. Все это создает угрозу для жизни спасателей", — заявили в ДЧС.

В ведомстве уточнили, что по закону аварийно-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" возглавляет руководство рудника.

"В случае невозможности проведения аварийно-спасательных и неотложных работ руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации имеет право принимать решения о приостановке указанных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении", — добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 4 января недалеко от рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами. В нём находились трое спасателей и водитель. Позже обнаружили тела двух погибших. Ещё двоих человек ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

12 января к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это автобус.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя.

Семьи спасателей не теряют надежды увидеть своих родных живыми. Дочь одного из погибших обратилась к президенту.

23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию.

Накануне на месте поисковых работ обнаружили новые детали: каску спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью и ручную радиостанция спасателя "XFERRA".

Фото, видео ДЧС Павлодарской области