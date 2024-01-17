Семьи разыскиваемых в котловане спасателей не теряют надежды

Семьи спасателей из автобуса, который провалился в гигантский котлован в Павлодарской области, не теряют надежды увидеть своих родных живыми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Один из пропавших, 36-летний Айдос Шаймерден, проработал на шахте 13 лет. Его брат просит сделать всё возможное, чтобы найти Айдоса как можно скорее.

"Каждый день, каждая минута дорога. У нас есть надежда, что наш брат до сих пор там дышит, живёт. Может, травмы какие-то получили", - сказал брат пропавшего Нурбакыт Сансызбай.

Айдос Шаймерден воспитывает пятерых детей. В том числе дочь с инвалидностью. Его семья просит не прекращать поиски, даже если мужчины не окажется в автобусе.

Отец пропавшего спасателя сомневается, что на предприятии на должном уровне соблюдали правила безопасности.

"Я сам работаю в МЧС на пожарной машине, у нас оборудование больше и лучше. Государство нас обеспечивает, а у частников такого нет. На старой технике, на старом оборудовании работают, больше мне сказать нечего", - заявил отец А. Шаймердена Алибай Канкин.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. После в песке обнаружены тела двух погибших. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты "Майкаинзолото".

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.

Глава МЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого происшествия в Казахстане ещё не было.

На месте предполагаемого местонахождения автобуса ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя.