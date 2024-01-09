"Такого в Казахстане не было": Шарипханов о провалившемся автобусе в Павлодарской области

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве сообщил о том, какие работы проводятся по поиску провалившегося автобуса в Павлодарской области. Он отметил, что случай сложный и подобного в Казахстане не было, передаёт BaigeNews.kz.

"Это неординарная ситуация. Такого практически в Казахстане не было. Мы изучаем весь мировой опыт, как проводятся такие работы. Нужно использовать технику, чтобы расчистить грунт. Его расчистить можно с использованием экскаватора и другой техники", - сказал министр.

Он подчеркнул, что провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

"Сейчас непростая ситуация, автобус провалился, под ним имеются пустоты. Есть вероятность, что достать его легко не удастся. Все подразделения, которые имеют геолосканирование, подключены для того, чтобы знать точное местоположение и быть уверенным в том, что автобус дальше не провалится", - сказал министр.

По его словам, в работах необходимо организовать плавный спуск.

"Пока до автобуса остаются около пяти метра. Нужно обеспечить плавный спуск. Самое главное - обеспечить безопасное производство для спасателей, тех работников, кто занимаются земляными работами. Этот процесс непростой, говорить о конкретных сроках рано. Работы проходят. Периодически они останавливаются для того, чтобы провести его локацию. Удостовериться – чтобы есть безопасность, чтобы провести работу".

Он подчеркнул, что спасатели не будут останавливаться на работах.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке обнаружены тела двоих погибших.

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

В выходные к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны.

Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.