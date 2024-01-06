Трагедия на руднике "Майкаинзолото": к поискам людей подключили дроны

Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о том, как проходят поисковые работы на месте провала на территории АО "Майкаинзолото", где несколько дней назад под землю ушёл автобус с людьми, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы продолжаем поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото". Оперативным штабом вчера было принято решение прорыть траншею на глубину примерно 120-130 метров для спуска в провал специализированной техники. Вчера же начали подготовку прохода для спуска техники ко дну обвала. В этих работах задействовали три экскаватора, два погрузчика, два бульдозера. Работы идут в круглосуточном режиме, непрерывно. Разрыто и вывезено около пяти тысяч кубометров грунта и горной породы", — сообщил аким области на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что всего в поисковых работах задействованы 134 человека, 37 единиц техники, три кинологических расчета и два дрона.

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Напомним, вот уже несколько суток спасатели пытаются извлечь из-под земли автобус и найти двух пропавших людей. Трагедия случилась ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с пассажирами. Отмечалось, что глубина провала составила не менее 150 метров, а это около 4-5 десятиэтажек.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена. Поиски еще двух спасателей продолжаются. Накануне к работе приступила тяжёлая техника.