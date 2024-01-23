Алматинские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений на границе Кыргызстана и Китая, их жители Казахстана не почувствовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сообщается, что 5:19 часов по времени Алматы было зарегистрировано последнее землетрясение, которое почувствовали жители южной столицы Казахстана. Оно произошло в 278 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Ощутимость в Алматы составила два-три балла.

Затем было зарегистрировано еще несколько землятрясений - в 5:56, 6:12, 7:18 и 7:59 часов. Все они произошли на границе Кыргызстана и Китая. Их жители Казахстана не ощутили.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

По данным на 02:08 часов 23 января, ДЧС охарактеризовал сейсмообстановку в Алматы как спокойную.

По данным на 03:00 часов 23 января, в результате землетрясения на границе Казахстана и Кыргызстана пострадало восемь человек в Алматы. Все они сразу были доставлены в стационары города.

Землетрясение ощущалось в Астане, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях. Оно было зарегистрировано также в Кыргызстане и Узбекистане.

Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев обратился с заявлением к жителям и гостям Алматы. Он сообщил, что сейсмические события идут на угасание, и поводов для паники нет.

На фоне ситуации в Алматы МВД Казахстана распространило предупреждение об ответственности за распространение ложных сведений.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Акимат Алматы опубликовал заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, согласно которому в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью семь баллов и более по сейсмической шкале MSK−64 — не ожидается.