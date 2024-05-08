Солдат с оружием самовольно покинул воинскую часть в Атырауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ночью из военной части сбежал солдат с оружием. Информация о побеге с ориентировкой распространилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак жайык".
Согласно ориентировке, 8 мая в час ночи 19-летний парень покинул расположение части, прихватив с собой автомат и 60 патронов. В микрорайоне Мунайшы он сел на такси и доехал до Новостройки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В пресс-службе Атырауского гарнизона подтвердили факт о том, что военнослужащий добровольно покинул воинскую часть с оружием, закрепленным за ним. Солдат в настоящее время находится на территории ведомства. Пострадавших нет. Другая информация не разглашается в интересах следствия, заключили в пресс-службе.
"По факту оставления места службы с оружием в отношении военнослужащего срочной службы Западным РВСУ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС. В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — прокомментировали в дератаменте полиции региона.
Самое читаемое
- Разведчик, артиллерист и логист: об особенностях службы рассказали казахстанские военные
- Сенсацией завершился бой Казахстан — Индия в финале чемпионата Азии по боксу
- Трое мужчин из Канады стали отцами 600 детей
- Жена дипломата заявила о бытовом насилии: она возвращается в Казахстан
- В суде над Трампом весь день допрашивали порноактрису