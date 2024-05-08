  • 9 Мая, 06:49
  • BAIGENEWS

Солдат с оружием самовольно покинул воинскую часть в Атырауской области

Вчера, 17:35
АВТОР
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klike.net Вчера, 17:35
Вчера, 17:35
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Фото: klike.net

Ночью из военной части сбежал солдат с оружием. Информация о побеге с ориентировкой распространилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак жайык".

Согласно ориентировке, 8 мая в час ночи 19-летний парень покинул расположение части, прихватив с собой автомат и 60 патронов. В микрорайоне Мунайшы он сел на такси и доехал до Новостройки.

 
 
 
 
 
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Публикация от АТЫРАУ | ҚАЗАҚСТАН | 06 🌷 (@atyrauoil.official)

В пресс-службе Атырауского гарнизона подтвердили факт о том, что военнослужащий добровольно покинул воинскую часть с оружием, закрепленным за ним. Солдат в настоящее время находится на территории ведомства. Пострадавших нет. Другая информация не разглашается в интересах следствия, заключили в пресс-службе.

"По факту оставления места службы с оружием в отношении военнослужащего срочной службы Западным РВСУ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС. В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — прокомментировали в дератаменте полиции региона.

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