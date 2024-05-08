Солдат с оружием самовольно покинул воинскую часть в Атырауской области

Ночью из военной части сбежал солдат с оружием. Информация о побеге с ориентировкой распространилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак жайык".

Согласно ориентировке, 8 мая в час ночи 19-летний парень покинул расположение части, прихватив с собой автомат и 60 патронов. В микрорайоне Мунайшы он сел на такси и доехал до Новостройки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АТЫРАУ | ҚАЗАҚСТАН | 06 🌷 (@atyrauoil.official)

В пресс-службе Атырауского гарнизона подтвердили факт о том, что военнослужащий добровольно покинул воинскую часть с оружием, закрепленным за ним. Солдат в настоящее время находится на территории ведомства. Пострадавших нет. Другая информация не разглашается в интересах следствия, заключили в пресс-службе.