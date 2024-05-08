Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана"

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.





Глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.



В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.