Сенсацией завершился бой Казахстан — Индия в финале чемпионата Азии по боксу
Вчера, 19:18
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Вчера, 19:18Вчера, 19:18
665Фото: sports.kz
Боксёрша из Казахстана Диана Магауяева провела решающий бой на азиатском первенстве, последний день которого завершается в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финальном бою весовой категории до 81 килограмма Магауяева встретилась в ринге с индийской спортсменкой Альфией Патхан. После трех раундов поединка победу раздельным решением судей одержала боксерша из Казахстана.
Магауяева становилась чемпионкой Азии среди молодежи в 2021-м году.
Патхан является чемпионкой мира и двукратной победительницей азиатских первенств.
Отметим, что ранее Жасмин Кизатова в весовой категории до 70 килограммов выиграла золотую медаль, победив другую индийскую спортсменку Санех.
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