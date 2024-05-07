Сенсацией завершился бой Казахстан — Индия в финале чемпионата Азии по боксу

Боксёрша из Казахстана Диана Магауяева провела решающий бой на азиатском первенстве, последний день которого завершается в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финальном бою весовой категории до 81 килограмма Магауяева встретилась в ринге с индийской спортсменкой Альфией Патхан. После трех раундов поединка победу раздельным решением судей одержала боксерша из Казахстана.

Магауяева становилась чемпионкой Азии среди молодежи в 2021-м году.

Патхан является чемпионкой мира и двукратной победительницей азиатских первенств.

Отметим, что ранее Жасмин Кизатова в весовой категории до 70 килограммов выиграла золотую медаль, победив другую индийскую спортсменку Санех.