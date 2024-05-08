Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев вводят в Казахстане
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Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подписал приказ, который устанавливает новые цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно документу, предельные розничные цены на бензин и дизтопливо через стационарные АЗС, на которые установлено госрегулирование цен, составят:
- бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
- бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр.
Цены на Аи-92 и Аи-93 205 тенге и на дизтопливо 295 тенге сохранятся в следующих случаях:
- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, при покупке бензина и дизтоплива в объёме до 100 литров в сутки;
- при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Казахстане, при покупке бензина и дизтоплива в объёме до 300 литров в сутки.
Новые цены для иностранцев начнут действовать с 17 мая.
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