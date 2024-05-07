Разведчик, артиллерист и логист: об особенностях службы рассказали казахстанские военные

Вооружённые силы страны состоят из десятков различных формирований и подразделений. В каждом — своя тактика ведения военного дела, свои традиции и даже суеверия. Корреспондент BaigeNews.kz объединил в одном материале истории четырёх военнослужащих из разных городов Казахстана.

Разведчик, артиллерист, логист и физрук регионального командования "Восток" рассказали о том, почему они посвятили свою жизнь военному делу и почему им не хочется уезжать из Абайской области.

С золотой медалью в артиллерию

Управление командующего войсками регионального командования "Восток" Минобороны РК располагается в административных границах четырёх областей со штабом в Семее.

Здесь в 35 лет военные служащие считаются уже опытным специалистами, которым до заслуженного отдыха остаётся всего 10 лет, а за плечами, по военным меркам, уже огромный стратегический опыт.

Представителем такого поколения является Сергей Братко, который родился в Актобе, вырос в Караганде, а с 2012 года служит в региональном командовании Восток.

Сергей Братко, как и многие представители командующего состава, обучался в карагандинской республиканской военной школе, куда поступают после 9 класса. Профессиональный разведчик-артиллерист получил профильное образование в Михайловской военной артиллеристской академии РФ в городе Санкт-Петербург.

Сергея с детства интересовали большие калибры и солидные радиусы поражения. И это не удивительно. Он — военный в шестом поколении. Его отец - подполковник в отставке, дед более 30-ти лет служил артиллеристом в Приозёрске, прадед и его родные братья сражались с фашистами под Полтавой и там же пали смертью храбрых. В том месте их памяти посвящён мемориал. Родные братья Сергея Братко — офицеры в системе МЧС и МВД. Мама — преподаватель в детско-юношеской спортивной школе.

После выпуска в 2012 году он связал свою профессиональную деятельность с региональным командованием "Восток". Начинал в бригаде артиллерийской разведки. Проходил службу на разных должностях от капитана взвода до командира разведывательного артиллерийского дивизиона. Сейчас служит в войсковой части 28/738.

Боевое посвящение состоялось на первом курсе. Впечатления незабываемые, говорит Сергей. Несмотря на то, что облако газов после залпа заволокло всё вокруг, пришло осознание, что он сделал правильный выбор и утвердился в желании стать артиллеристом.

"Мой первый выстрел осуществился на противотанковом орудии МТ-12. Это было в 2008 году. После залпа всё вокруг в пороховых газах, невозможно продохнуть, некоторое время ничего не слышно, потому что громкий выхлоп. Проходит 6 секунд, и ты начинаешь готовиться к следующему выстрелу", — рассказал о неведомой многим романтике артиллериста Сергей Братко.

Для того, чтобы быть успешным артиллеристом, мало любить военное дело. Эта сфера выбирает умных, сильных, смелых. Кстати, военнослужащий закончил академию с золотой медалью.

"Нужны познания высшей математики, чтобы произвести расчёт точности огня. Учитываем погодные условия, поправки на ветер, температуру воздуха, даже температуру заряда. Эти расчёты важны, ведь мы стреляем на расстояние до 20 км. Проводим рационализаторскую работу, — рассказывает о специфике работы артиллерийским разведчиком Сергей Братко. — Важна моральная и физическая выносливость. Мы регулярно выезжаем на боевые стрельбы. К примеру, раз в год 45 суток проводим на полигоне "Шыгыс" в 40 км от города. Плюс различные тактические учения по три дня каждый месяц и другие занятия в поле. Снаряды весят около 40 кг. Физическая подготовка должна быть на высшем уровне".

Сейчас артиллерийской разведке в Казахстане уделяется большое внимание на фоне различных военных действий в мире.

На вооружении бригады стоит ствольная наземная артиллерия - установки "Ураган" и пушечные гаубицы "Гиацинт".

"Также в бригаде имеется разведывательный артиллерийский дивизион, таких всего два в Казахстане. У него на вооружении имеются оптические электронные средства разведки, которые сейчас достаточно актуальны в условиях современных боевых действий", — поведал подробнее об оснащении наш собеседник.

Сергей Братко обосновался в Семее 12 лет назад и не собирается переезжать. С женой воспитывает троих детей - двух сыновей и дочку, которой на днях исполнилось 4 месяца.

Тяжёлый состав

Солидная часть вооружённых сил Казахстана — это тыл. Он обеспечивает военных питанием, медициной, одеждой, ГСМ, и, конечно, логистикой.

Поэтому фраза "Чем тыл крепче, тем врага бить легче" — это не просто удачная рифма из прошлого века, а истина, проверенная столетиями и даже тысячелетиями.

Майор Баглан Кульбаев — начальник управления военных сообщений "Восток". Он поведал нам о том, как работается в тылу на железной дороге.

Баглан Маратович родился в городе Кентау ныне Туркестанской области. В 14 лет поступил в республиканскую военную школу города Шымкент, а после окончания - в Университет железнодорожных войск и военных сообщений города Санкт-Петербург РФ. Это единственный военный вуз на постсоветском пространстве, который готовит специалистов для органов военных сообщений. Бок о бок с Багланом Маратовичем учились студенты разных национальностей из стран представителей ОДКБ.

Кстати, ежегодно из этого престижного учебного заведения выпускается не больше двух-трёх кадровых офицера одной страны, говорит Баглан Кульбаев. Поэтому таких узких специалистов как он в Казахстане мало.

Уже будучи старшим офицером в главном управлении военных сообщений ВС РК, в 2021 году он решил повысить профессиональный уровень и освоил профессию военного логиста.

В его кадровой копилке немало должностей от старшего помощника военного коменданта на железных дорогах Южного региона в Алматы.

Управление военных сообщений Восток – это представительство министерства обороны при АО "НК КТЖ", и один из основных видов тылового обеспечения вооружённых сил Казахстана. Управление занимается вопросами по организации воинских перевозок, подготовкой путей сообщения и транспортных средств к выполнению воинских перевозок.

"В нашем ведении перевозка вооружения и военной техники для проведения учений и парадов. Во время январских событий мы перевозили технику для обеспечения общественной безопасности. Не так давно эшелон в составе 300 военных и нескольких единиц техники отправился для участия в паводковых мероприятиях. Личный состав на данный момент находится там", — рассказал Баглан Кульбаев.

В зависимости от груза существует несколько видов вагонов. Например, вооружение военной техники перевозят на платформах грузоподъёмностью до 72 тонн. Максимальный вес военной тяжёлой техники примерно 40 тонн. В зависимости от вида груз может перевозиться в открытых вагонах и полувагонах.

Вагоны — это собственность АО "НК КТЖ". Их предоставляют для военных нужд по заявке Минобороны.

Однако обычным смертным даже подойти к таким вагонам нельзя. Поскольку в составе транспортного эшелона назначается караул с оружием. Проводники имеют право проверить такие вагоны только с разрешения и под наблюдением коменданта железнодорожного участка и станции.

Управление военных сообщений "Восток" граничит с Алматинским сообщением по станции Актогай, с управлением военных сообщений "Центр" в городе Караганда, а также с управлением "Астана" по станции Дегелен. Когда осуществляются международные перевозки, происходит взаимодействие с управлением военных сообщений РФ на станции "Локоть".

Баглан Маратович работает в Абайской области год. Первое впечатление от региона до сих пор остаётся позитивным. Говорит, что эти места особенные.

"В первую очередь обратил внимание на то, что здесь очень вкусная и чистая вода. Отзывчивые и очень приветливые люди. Это сложно не заметить. И, конечно же, я разглядел ваш природный потенциал: красивый лес, чистый воздух, просторы", — заметил Баглан Кульбаев.

Русский парень с казахским акцентом

Голубые береты, в тон им единственные в сухопутных войсках тельняшки, и китель без карманов. Вот, пожалуй, главные визуальные отличия десантников. А еще эти войска отличаются интересными традициями. Лейтенант Вячеслав Каликанов рассказал нам о своём посвящении в "крылатую пехоту" и первом прыжке с парашютом.

24-летний парень служит в региональном командовании "Восток" командиром разведывательной группы разведывательной аэромобильной роты специального назначения.

Он родился на маленькой станции Шыганак в Мойынкумском районе Жамбылской области. Мама воспитала троих детей без отца, поэтому парень, ещё будучи подростком, решил во что бы то ни стало получить образование бесплатно.

Хорошие данные позволили ему поступить в Карагандинский "Жас-Улан", а затем и в Институт сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в городе Алматы. Эта военная кузница начала ковать кадры с 1970 года. Вячеслав Каликанов вошёл в юбилейный 50-й выпуск молодых офицеров.

"Мы не выбираем место, куда попадём после выпуска. Нас распределяют. А узнаём об этом на четвёртом курсе от новоприбывших ребят. Есть традиция, согласно которой каждому выпускнику вручают конверт с указанием места службы. Мы его не вскрываем, а даём возможность сделать это первокурсникам, которых мы называем братишками. И уже они зачитывают нам локацию. За это мы даём ребятам "көрімдік". Когда братишка распечатал письмо, то сообщил мне, что я отправляюсь в разведполк регионального командования "Восток", в воинскую часть 44/736, где я и служу в разведке со 2 августа 2022 года", — рассказал о традиции перехода из статуса курсанта в воина Вячеслав Каликанов.

Мобильное подразделение, в котором служит Вячеслав, совершает разведку путём вывода войск в тыл противника десантным способом. Простым языком – это прыжки с парашютом. В Абайской области нет площадки для совершенствования навыков, поэтому раз в год в течение одного месяца десантники проводят на базе 38-й десантно-штурмовой бригады Капчагая. Ныне — Кунаев.

Сейчас на счету Вячеслава Каликанова 16 прыжков с парашютом с вертолёта. 10 из них он совершил во время обучения в Университете. Первое "погружение в небо" он запомнил на всю жизнь.

"Это было в 2018 году, когда я поступил на первый курс военного института. Нас принимал покойный генерал-лейтенант Курбан Каражанов. Это мой кумир, такого человека я ещё не видел! Нас готовили к прыжкам всё лето. Около 4 месяцев мы учили устройство парашюта. И наступил тот самый день. Мы проснулись в 4 часа утра, чтобы загрузить снаряжение в КАМАЗ", — вспоминает Вячеслав.

Самый страшный момент – появление на горизонте вертолёта, который "заберёт их в полёт". Затем следует фраза: "Взвод, в колонну по одному, бегом марш!". Вот тогда перед глазами Каликанова пролетела вся жизнь.

"Первый прыжок был с высоты 800 м. Перед началом — сирена боевой готовности, загорается яркая красная лампа и инструктор начинает нас выпускать по одному. Хлопает по спине, а следом прыжок. В первые три секунды свободного падения страшно, потом дёргаешь кольцо, разворачивается парашют, и можно вздохнуть спокойно. У нас говорят: поцелуй парашют на земле, и он улыбнётся тебе в небе. Надо досконально знать устройство снаряжения, потому что после прыжка рядом не будет инструктора. Остаешься только ты, небо и парашют", — рассказал о своём главном прыжке Вячеслав.

После первого приземления старшекурсники посвящают своих младших товарищей в десантники. Забавная традиция обязывает курсантов повторить на земле все те же действия, что и в воздухе. После этого им вручают их первые тельняшки.

Основной парашют, с помощью которого десантники совершают прыжки - это система Д6 серия 4. Площадь полотна "летательного аппарата" - 83 м². Это как большая трёхкомнатная квартира. Скорость снижения в первые секунды свободного полёта - примерно 40 м/с, а на раскрытом куполе - не более 5 м/с.

"Когда мы только прыгаем, открывается маленький парашют, площадь которого составляет 1,5 м². Это стабилизирующая система, она нужна для того, чтобы обеспечить нам баланс при турбулентности, он держит нас в воздухе как маятник до введения в действие основного парашюта", — посвятил нас в подробности "десантуры" Вячеслав Каликанов.

Минимальная высота раскрытия парашюта — 200 м над землёй. А максимальная - 8 тысяч м с соответствующим костюмом и кислородной маской.

Масса парашютиста вместе со снаряжением не должна превышать 140 кг. Вес одного парашюта — до 17 кг. Поэтому десантники тщательно следят за своей физической формой. Каждую субботу военные начинают свой день с марш-броска в 10 км.

Если для артиллеристов важно знание высшей математики, то для десантников главным предметом является топография. Оказавшись в неизвестной местности, разведчик должен при помощи компаса, а ещё знаний синуса и косинуса, вычислить своё местоположение.

"Каждый прыжок — как в первый раз. Да, страх забывается, приходит опыт, но волнение перед прыжком присутствует у всех и это нормально. И всё же - это непередаваемое ощущение — там, на высоте, остаться наедине со своими мыслями", — посвятил нас в свой внутренний мир Вячеслав.

Восток Казахстана принял русского парня, который в совершенстве владеет казахским языком, очень радушно. Его впечатлила природа, люди и местные архитектурные красоты.

"Вот у меня сел телефон, подхожу к человеку, прошу о помощи, и он сразу же отзывается. И такое было не раз. А ещё здесь я впервые увидел лес. Он очень красивый. В прошлом году наша аэромобильная рота выезжала на его тушение. Пожалуй, люди и природа — это главные достопримечательности Абайской области", — выразил своё мнение Вячеслав.

Стоит отметить, что по итогам соревнований, в которых участвовало 22 десантных группы, три первых места заняли именно разведчики из РгК "Восток". А по итогам международных соревнований, которые прошли в Пакистане, "Альпийская" рота горного спецназа РгК "Восток" заняла второе место.

На старт! Внимание! Марш!

Что нужно сделать, чтобы на отлично сдать военный норматив служащему до 25 лет? Как минимум,17 раз подтянуться и пробежать 100-метровку за 13 секунд! Наряду с тылом и вооружением, человеческий потенциал, а именно его физическое и ментальное здоровье, играет важную роль в боеготовности страны. Поэтому без такого специалиста, как Максим Зарубин, не обходится ни она часть.

Старший лейтенант, начальник физической подготовки и спорта полка связи г. Семей служит в вооружённых силах 14 лет. По совету старших отцов командиров после срочной службы он остался в армии на контрактной основе. Он родился в Кемеровской области, но ещё в младенчестве с родителями переехал в Семей. Его дедушка был военным водолазом.

Как правило, в больших бригадах, полках, батальонах физическое воспитание ложится на плечи сержантского состава. А здесь целый лейтенант! Да ещё и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Первое образование Максима Зарубина - инженер по теплоэнергетике и теплосетям. Благодаря вооружённым силам он нашёл себя в физической культуре и получил специальное образование, воспользовавшись государственной льготой на обучение.

Работа Максима Зарубина, как специалиста по физической культуре и спорту воинской части заключается в первую очередь в поддержании физической формы всех военнослужащих, подготовке к сдаче установленных нормативов согласно своих возрастных групп.

А для этого нужны регулярные каждодневные тренировки - утренняя зарядка, атлетическая подготовка, рукопашный бой, лёгкая атлетика и ускоренные передвижения, преодоление препятствий и лыжная подготовка, спортивные подвижные игры, прикладное плавание.

"Обязанность каждого военнослужащего, независимо от принадлежности рода и войск - поддерживать свою физическую форму, чтобы он мог сдать положенный ему норматив согласно возрастной группе. Нормативы делаются не просто так, а исходя из расчётов, показанных горьким военным опытом, — вводит нас в курс дела Максим Зарубин. — Если военнослужащий не может выполнить установленный норматив, это плохо, по нему принимают дисциплинарные взыскания. Но увольняют, но берут на жёсткий контроль".

При всём при этом задача военного физрука — не просто сигнализировать свистком о старте и засекать секундомер. На 50% он медик и имеет прямое отношение к здоровью. Поэтому в его руках не только успех в физподготовке, но и общее самочувствие военнослужащих.

Максим Зарубин разработал индивидуальную, или, как он называет — творческую систему.

Благодаря методике и правильному подходу дозированных физических нагрузок Максим Зарубин творит чудеса. В прошлом голу в часть прибыли новобранцы, двое из них отличались избыточным весом, ни разу не могли подтянуться на турнике. Ожирение второй степени лечили медленно, но верно. За полгода один из рядовых сбросил 38 кг и достиг выполнения нормативов на оценку "хорошо".

"Важно индивидуально подходить к военнослужащему, у которого есть проблемы со здоровьем. Например, к гипертоникам. Очень распространена в наше время спинная грыжа на третьем, четвёртом и пятом позвонках. Для них мы подбираем особые нагрузки, а в период обострения — освобождаем", — рассказал начальник по физподготовке.

Максим Зарубин проводит занятия для военнослужащих от рядовых до командиров. Летом - упражнения на выносливость: гимнастика и атлетическая подготовка, преодоление полосы препятствий, которая едина для всех. Зимой – лыжная активность. Так, за три холодных месяца он научил кызылординских срочников, которые до этого не видели снежного покрова, уверенно стоять на лыжах.

"Они сначала пытались бежать на лыжах! — с улыбкой вспоминает максим Зарубин. — Но со временем благодаря регулярным тренировкам и нашему методу ребята привыкли к заснеженным пространствам, научились правильно передвигаться на лыжах, и даже выполнять на них боевые приёмы".

По мнению собеседника, военнослужащие остаются в приоритете, когда речь идёт о физических нагрузках. Ведь где ещё можно найти такую работу, где в рабочее время будут отведены специальные часы для занятий физподготовкой, да ещё и в компании опытного инструктора!

Фото предоставлены героями материала