Прыгали из окон. Стало известно о количестве пострадавших в Алматы

В Алматы по данным на 03:00 часов 23 января в результате землетрясения на границе Казахстана и Кыргызстана пострадало восемь человек. Все они сразу были доставлены в стационары города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

"Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2 и 3 этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжёлое, он госпитализирован", — рассказали в ведомстве.

Пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение.

23 января жители Алматы и ряда регионов Казахстана ощутили землетрясение. По информации Сети сейсмических станций, эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Почувствовав толчки, люди начали покидать дома. Акимат сообщил, что в каждом районе города во всех школах и детсадах открыты пункты приёма пострадавших. Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

По данным на 02.08 сейсмообстановку в Алматы ДЧС охарактеризовал как спокойную. В свою очередь представители национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заявили, что сейсмические события идут на угасание и поводов для паники нет.