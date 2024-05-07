16-летний автогонщик трагически погиб на трассе по дороге в Павлодар

В ДТП погиб 16-летний автогонщик из Павлодара Анатолий Кин. Об этом в социальных сетях сообщили представители автодрома СТК Sokol, передаёт BaigeNews.kz.

"Авария на трассе по дороге в Павлодар стала трагедией для нас всех, в ней погиб самый юный и без сомнений один из самых талантливых пилотов нашего чемпионата. Толя, ты шел к своей мечте и, обладая только огромным желанием и поддержкой близких и друзей, достиг огромных высот, став одним из лучших. Мы гордимся тобой и ты останешься для нас навсегда 16-летним Толей", — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Official Instagram page of Sokol International Circuit (@sokol_international_circuit)

Известно, что накануне, 5 мая парень принимал участие в на соревнованиях в дрифт-серии в Алматы, а 6 мая юный автогонщик погиб.

Как уточнили организаторы соревнований, к участию в гонках допускаются Водители не моложе 14 лет. При этом водители до 18 лет должны предоставить нотариально заверенное согласие родителей на участие ребёнка в соревнованиях. Также участники соревнований должны иметь выданную ФАМС РК международную или национальную лицензию водителя категории не ниже "E", либо другую лицензию, удовлетворяющую требованиям статьи ФАМС РК.