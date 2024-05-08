  • 9 Мая, 06:47
  • BAIGENEWS

Лифт рухнул в многоэтажке Семея: пострадали шесть человек

Вчера, 19:15
АВТОР
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ДП области Абай Вчера, 19:15
Вчера, 19:15
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Фото: ДП области Абай

В области Абай начали расследование по факту падения лифта в многоэтажке Семея, передаёт BaigeNews.kz. 

"На данный момент в больницах находятся шестеро пострадавших. Информация распространяемая в чатах WhatsApp относительно погибших в лифте не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение ложной информации и призвали граждан доверять только официальным источникам.

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