Лифт рухнул в многоэтажке Семея: пострадали шесть человек
Вчера, 19:15
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Вчера, 19:15Вчера, 19:15
381Фото: ДП области Абай
В области Абай начали расследование по факту падения лифта в многоэтажке Семея, передаёт BaigeNews.kz.
"На данный момент в больницах находятся шестеро пострадавших. Информация распространяемая в чатах WhatsApp относительно погибших в лифте не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.
В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение ложной информации и призвали граждан доверять только официальным источникам.
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