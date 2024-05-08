Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком кругу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Премьер-министр Республики Армения – Председатель ВЕЭС Никол Пашинян, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.