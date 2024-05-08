Трое мужчин из Канады стали отцами 600 детей

Трое мужчин из одной семьи в Квебеке (Канада) стали родителями более 600 детей. Они выступали донорами спермы для женщин со всей провинции, желающих забеременеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

Известно, что мужчины рекламировали свои услуги по интернету и действовали без контроля министерства здравоохранения Канады. Журналисты провели расследование и сначала нашли только двух доноров. Однако после публикации материала к ним поступило большое количество обращений от женщин. Тогда работники СМИ продолжили поиски и нашли ещё одного донора из той же семьи.

Сообщается, что матери были "в ужасе", узнав, что у их детей есть десятки сводных братьев и сестер. Два донора также являются носителями редкого наследственного заболевания печени, которое может передаться их потомству,