Микроавтобус со школьниками загорелся на трассе в Туркестанской области
Вчера, 15:31
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Вчера, 15:31Вчера, 15:31
450Фото: иллюстративное zttim.ru
На трассе "Шымкент-Самара" в Туркестанской области на дороге загорелась "Газель". В салоне находились 16 детей и водитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Пожар полностью уничтожил газель, где находились 16 учеников и один водитель. Пассажиры заблаговременно покинули транспорт. Они направлялись на экскурсию из Кызылординской области в Туркестан", — говорится в сообщении.
С момента вызова, огнеборцы ликвидировали пожар за 37 минут. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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