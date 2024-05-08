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Микроавтобус со школьниками загорелся на трассе в Туркестанской области

Вчера, 15:31
АВТОР
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иллюстративное zttim.ru Вчера, 15:31
Вчера, 15:31
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Фото: иллюстративное zttim.ru

На трассе "Шымкент-Самара" в Туркестанской области на дороге загорелась "Газель". В салоне находились 16 детей и водитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожар полностью уничтожил газель, где находились 16 учеников и один водитель. Пассажиры заблаговременно покинули транспорт. Они направлялись на экскурсию из Кызылординской области в Туркестан", — говорится в сообщении.

С момента вызова, огнеборцы ликвидировали пожар за 37 минут. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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