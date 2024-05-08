Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области

В Кызылординской области от удара током на стройке два человека погибли и один получил травмы, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ДЧС региона, Несчастный случай на производстве проишошёл в посёлке Шиели 8 мая в 8:20. За помощью к спасателям обратились в 9:05.

На место происшествия выехали три единицы техники и 12 человек: сотрудники ДЧС, полиции, местного акимата и представители районной электросетевой компании.