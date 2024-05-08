  • 9 Мая, 06:46
  • BAIGENEWS

Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области

Вчера, 12:56
АВТОР
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ДЧС Кызылординской области Вчера, 12:56
Вчера, 12:56
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Фото: ДЧС Кызылординской области

В Кызылординской области от удара током на стройке два человека погибли и один получил травмы, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ДЧС региона, Несчастный случай на производстве проишошёл в посёлке Шиели 8 мая в 8:20. За помощью к спасателям обратились в 9:05.

На место происшествия выехали три единицы техники и 12 человек: сотрудники ДЧС, полиции, местного акимата и представители районной электросетевой компании.

"Рабочие пытались с помощью манипулятора поднять железную трубу и при этом задели высоковольтный провод 10 КВт, получив поражение электрическим током. На месте происшествия погибли два человека:  24-летний казахстанец и 32-летний гражданин Узбекистана. Один человек госпитализирован", — сообщили в ДЧС области.

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