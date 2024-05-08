Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области
Вчера, 12:56
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Вчера, 12:56Вчера, 12:56
404Фото: ДЧС Кызылординской области
В Кызылординской области от удара током на стройке два человека погибли и один получил травмы, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ДЧС региона, Несчастный случай на производстве проишошёл в посёлке Шиели 8 мая в 8:20. За помощью к спасателям обратились в 9:05.
На место происшествия выехали три единицы техники и 12 человек: сотрудники ДЧС, полиции, местного акимата и представители районной электросетевой компании.
"Рабочие пытались с помощью манипулятора поднять железную трубу и при этом задели высоковольтный провод 10 КВт, получив поражение электрическим током. На месте происшествия погибли два человека: 24-летний казахстанец и 32-летний гражданин Узбекистана. Один человек госпитализирован", — сообщили в ДЧС области.
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