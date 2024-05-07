Живой концерт в поезде "Атырау-Астана" устроили юные музыканты

Талантливые юные домбристы устроили настоящий живой концерт в поезде №47 маршрута Атырау - Астана. Пассажиры были приятно удивлены виртуозной игрой детей и атмосферой патриотизма, которую они создали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Юные домбристы исполнили народную песню "Нағыз қазақ осы міне таңып қой", слова которой принадлежат заслуженному деятелю Казахстана Кадыру Мырза Али. Игра на домбре сопровождалась звучанием ударных музыкальных инструментов и патриотичным монологом перед выступлением, что поистине создавало атмосферу живого концерта.

Как стало известно, в праздничные дни дети направлялись в город Астана на участие в музыкальном соревновании.

Стоит отметить, что на поездах Национального Перевозчика часто артисты с удовольствием проводят репетиции и готовятся к своим выступлениям, радуя всех пассажиров уникальным искусством.