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Живой концерт в поезде "Атырау-Астана" устроили юные музыканты

Вчера, 14:52
АВТОР
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скриншот с видео Вчера, 14:52
Вчера, 14:52
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Фото: скриншот с видео

Талантливые юные домбристы устроили настоящий живой концерт в поезде №47 маршрута Атырау - Астана. Пассажиры были приятно удивлены виртуозной игрой детей и атмосферой патриотизма, которую они создали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ. 

Юные домбристы исполнили народную песню "Нағыз қазақ осы міне таңып қой", слова которой принадлежат заслуженному деятелю Казахстана Кадыру Мырза Али. Игра на домбре сопровождалась звучанием ударных музыкальных инструментов и патриотичным монологом перед выступлением, что поистине создавало атмосферу живого концерта. 

Как стало известно, в праздничные дни дети направлялись в город Астана на участие в музыкальном соревновании. 

Стоит отметить, что на поездах Национального Перевозчика часто артисты с удовольствием проводят репетиции и готовятся к своим выступлениям, радуя всех пассажиров уникальным искусством.

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