Казахстанский футболист помог победить португальскому клубу

Казахстанский полузащитник Ильяс Абил провел очередной матч в составе португальского футбольного клуба "Жил Висенте", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

18-летний уроженец Павлодара и игрок юношеской сборной Казахстана U-19 вышел на замену на 40-й минуте матча с ФК "Лузитания Лороза" в 11-м туре группы вылета первого дивизиона чемпионата Португалии среди футболистов до 19 лет. Игра завершилась победой "Жил Висенте" со счетом 3:1.

Напомним, Ильяс Абил перешел в "Жил Висенте" в феврале 2024 года. В сезоне-2023 Абил в возрасте 17 лет дебютировал в Казахстанской Премьер-Лиге в составе павлодарского "Аксу" и забил гол. Всего в КПЛ полузащитник отыграл два матча, отметившись одним забитым мячом.