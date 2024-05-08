В каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны пройдут дожди с грозами, на северо-западе сильные дожди. Лишь на крайнем севере и востоке республики ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, на северо-западе, севере град, на северо-западе, юге пыльная буря.

На западе, юге Карагандинской, на севере, в центре области Улытау, на западе, пустынных районах Туркестанской областей, на юге области Абай сохраняется, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарноя опасность.

Штормовое предупреждение на 9 мая объявлено в Улытау, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, области Абай, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областях, а также в Астане и Шымкенте.

9 мая днём на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, в центре, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде днём ожидается гроза.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днём ожидается временами гроза. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Днём в Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ветер северо-западный, западный днем порывы 18 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.

Днём в Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области град. Ветер юго-восточный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере, в центре, днем на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный днем 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

С 9 по 11 мая на территории Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона в горных и предгорных районах ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Днём на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днём ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с

В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области 23-28 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью в горах, днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане днём временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В утренние и дневные часы в Астане ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.