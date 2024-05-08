Три человека погибли в жутком ДТП под Алматы
Вчера, 18:09
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Вчера, 18:09Вчера, 18:09
437Фото: скриншот с видео
Смертельная авария произошла 8 мая на 41 километре автодороги Алматы-Кокпек-Коктал, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию о ДТП опубликовал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
"Водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Nissan Cefiro. От удара Nissan Cefiro по инерции столкнулся со стоящими на обочине автодороги Mitsubishi Pajero Sport и BMW X5. В результате ДТП водитель Nissan Cefiro, водитель Mitsubishi Lancer и его пассажир скончались на месте", — написал Бауржан Аленов.
Он отметил, что по факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы.
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