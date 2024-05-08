Три человека погибли в жутком ДТП под Алматы

Смертельная авария произошла 8 мая на 41 километре автодороги Алматы-Кокпек-Коктал, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию о ДТП опубликовал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

"Водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Nissan Cefiro. От удара Nissan Cefiro по инерции столкнулся со стоящими на обочине автодороги Mitsubishi Pajero Sport и BMW X5. В результате ДТП водитель Nissan Cefiro, водитель Mitsubishi Lancer и его пассажир скончались на месте", — написал Бауржан Аленов.