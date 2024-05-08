  • 9 Мая, 06:49
  • BAIGENEWS

Три человека погибли в жутком ДТП под Алматы

Вчера, 18:09
АВТОР
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скриншот с видео Вчера, 18:09
Вчера, 18:09
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Фото: скриншот с видео

Смертельная авария произошла 8 мая на 41 километре автодороги Алматы-Кокпек-Коктал, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию о ДТП опубликовал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

"Водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Nissan Cefiro. От удара Nissan Cefiro по инерции столкнулся со стоящими на обочине автодороги Mitsubishi Pajero Sport и BMW X5. В результате ДТП водитель Nissan Cefiro, водитель Mitsubishi Lancer и его пассажир скончались на месте", — написал Бауржан Аленов.

Он отметил, что по факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Бауржан Аленов (@baurzhan__alenov)

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