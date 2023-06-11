Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС

Фото: Акорда

Глава государства прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба в области Абай, где вот уже несколько дней не могут потушить масштабный лесной пожар, унёсший жизни 14 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Марат Кульдиков отчитался о том, что обстановка на данный момент стабилизирована, а пожарным достаточно сил и средств для тушения, однако Президент не дал закончить доклад.

"Почему министр, которого я снял с должности и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?! Вы понимаете, что погибло 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что пожары случаются во всём мире, однако там предпринимаются должные меры.

"Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос — почему был неправильный прогноз?", — задал воппрос Президент.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек.

9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. Сегодня пожар продолжают тушить около 1500 человек, задействованы вертолёты и военная техника .

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

От должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

Из-за ситуации в области Абай Президент Казахстана отложил свой официальный визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня и прибыл с регион с рабочим визитом, совершил облёт территории на вертолёте.

В области Абай глава государства встретился с родными погибших сотрудников лесничества, принёс им соболезнования и пообещал, что все виновные будут наказаны, заявив, что Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия.

Касым-Жомарт Токаев обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

Президент объявил 12 июня Днём национального траура, а заседание оперативного штаба начал с минуты молчания.