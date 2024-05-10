Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон
Вчера, 22:52
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Вчера, 22:52Вчера, 22:52
516Фото: royal.uk
Принц Уильям рассказал о состоянии принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.
Администратор общественной больницы Святой Марии в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис Трейси Смит приветствовала Уильяма, когда он прибыл в медцентр и провела для него экскурсию.
Госпожа Смит сказала журналистам: "Я спросила Уильяма о его жене Кейт, и он сказал: "У неё всё хорошо, спасибо", и я предположила, что они, возможно, захотят приехать в гости и привести детей".
Уильям сказал: "Дети очень завидуют, что я здесь... Может быть, мы могли бы приехать позже в этом году".
Ранее Кейт Мидлтон сообщила, что у неё диагностировано онкологическое заболевание.
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