Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о состоянии принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

Администратор общественной больницы Святой Марии в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис Трейси Смит приветствовала Уильяма, когда он прибыл в медцентр и провела для него экскурсию.

Госпожа Смит сказала журналистам: "Я спросила Уильяма о его жене Кейт, и он сказал: "У неё всё хорошо, спасибо", и я предположила, что они, возможно, захотят приехать в гости и привести детей".

Уильям сказал: "Дети очень завидуют, что я здесь... Может быть, мы могли бы приехать позже в этом году".

Ранее Кейт Мидлтон сообщила, что у неё диагностировано онкологическое заболевание.