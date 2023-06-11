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Заседание оперативного штаба в области Абай началось с минуты молчания
Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Заседание началось с минуты молчания в память по погибшим в результате масштабных пожаров.
"В очередной раз мы столкнулись с беспощадной стихией. К сожалению, в борьбе с ней погибли люди. Мы потеряли 14 человек. Только что был очень тяжелый разговор с их родственниками. Они высказали совершенно справедливые нарекания, жалобы в адрес Правительства. Они героически, с достоинством выполняли служебный долг. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания", — сказал Президент.
"Предстоит провести большую работу. В этой сфере накопилось очень много нерешенных проблем. Основная задача на сегодняшний день – провести работу качественно. Прежде всего, необходимо работать над предотвращением таких масштабных бедствий, а при возникновении чрезвычайных ситуаций все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне. В нашей ситуации была проявлена профессиональная халатность, абслютное равнодушие судьбам людей. Сейчас я в этом еще раз убедился. Тогда как в настоящее время работа не организована на качественном уровне и в правильном направлении. Это нужно признать. Одним словом, предстоит кардинально улучшить работу в этой сфере. Министерство, его руководители халатно относятся к выполнению своих обязанностей. Не знают, что делать, не принимают оперативных решений. Поэтому и происходят подобные трагедии", — заявил глава государства.
Президент напомнил, что буквально вчера от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.
"Как вы знаете, вчера мною принято решение о смене руководителя МЧС. Новым министром назначен генерал-майор Шарипханов Сырым Дюйсенгазиевич, который уже приступил к работе. Он имеет опыт и необходимые знания по ликвидации чрезвычайных ситуаций", — отметил Токаев.
Напомним, лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.
Касым-Жомарт Токаев лично извинился перед родными сотрудников лесничества и пообещал, что все виновные будут наказаны, заявив, что Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия.
Прибыв в регион с рабочим визитом, Касым-Жомарт Токаев совершил облёт региона на вертолёте и происпектировал ситуацию. Пожар продолжают тушить около 1500 специалистов. Также задействованы вертолёты и военная техника . Площадь пожара составляет 60 тысяч гектаров.
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