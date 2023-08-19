Тела всех пятерых погибших обнаружены на шахте "Казахстанская"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Спасатели обнаружили тела всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", где 17 августа произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.
При ЧП погибли:
- Виталий Владимирович Слюньков, 1965 г. р.;
- Виктор Сергеевич Бургун, 1966 г. р.;
- Илья Александрович Старовойт, 1996 г. р.;
- Артур Ринатович Халиков, 1994 г. р.;
- Денис Геннадьевич Стешин, 1978 г. р.
Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. Началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице Шахтинска.
Известно, что под землёй остались пять человек. Позднее были обнаружены тела четверых погибших шахтёров. Первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем.
Ранее был опубликован список троих, ранее найденных, погибших горняков. Четвертого обнаружили сегодня вечером.
Кроме того, в АМТ рассказали, сколько человек пострадали в авариях на шахтах региона за последние два года.
Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны.
Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.
Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.
Самое читаемое
- Жительница Шымкента заявила, что в местном озере завелся крокодил
- Обматерившая Рыбакину чемпионка "Ролан Гаррос" наорала на тренера Елены
- Полмиллиона в месяц получает студент, подрабатывающий пастухом в СКО
- В США человеку со смертью мозга пересадили почки свиньи
- Школьник опоздал на встречу с Токаевым, причина умилила всех