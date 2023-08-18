Спасатели нашли тело третьего шахтера, погибшего на шахте "Казахстанская"

Спасатели нашли тело третьего горняка, погибшего на шахте "Казахстанская" из-за пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "АрселорМиттал Темиртау".

"Найдено тело третьего шахтера. В настоящий момент идет опознание. Коллеги погибшего, весь коллектив компании глубоко скорбят, выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего товарища", - говорится в сообщении компании.

Компания "АрселорМиттал Темиртау" оказывает всестороннюю поддержку семьям погибших шахтеров.



Помощь включает в себя: покрытие затрат, связанных с погребением; единовременная выплата семье в размере десяти годовых зарплат погибших работников; ежемесячная страховая выплата на каждого ребенка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребенок будет являться студентом); оплата получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет; приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременная компенсация за него; оплата ремонта имеющегося жилья; покрытие определенной части ипотечных платежей; содействие в трудоустройстве жен и детей на предприятиях компании; ежегодные путевки в санатории и детские лагеря для жен и детей.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. Вчера, 17 августа спасателями было найдено тело одного горняка. 18 августа найдено тело второго горняка. Ведутся поиски ещё двоих человек.

Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.