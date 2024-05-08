Видео с "кораблём-призраком" на Каспии набирает популярность в Сети
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В Сети активно публикуют видео затонувшего на Каспии коробля. Пользователи прозвали его "корабль-призрак" из-за внешнего вида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В социальных сетях публикуются видеозаписи, на которых запечатлено старое заброшенное судно, находящееся в море. На кадрах хорошо видно, как сильно корабль проржавел. Автор ролика говорит, что это знаменитый корабль времен Второй мировой войны, который теперь гниёт и распадается на части.
"Теперь кто хозяин, бакланы. Лестница сгнила даже здесь. Номера у корабля нет. Запчасти моторов остались. Корабль весь клепанный, он сделан не как современные корабли, у него нет ни одного сварного шва", — говорит мужчина за кадром.
С автором видео журналистам поговорить не удалось. Но, ветераны-моряки подтвердили факт того, что в Каспийском море имеются старые затонувшие корабли. И предположили, что это один из них.
"Они находятся в северной части Каспийского моря. Они там находятся еще со времен Советского Союза. Военно-морской флот отрабатывал корабельные стрельбы. Эти корабли использовали как морскую мишень. Эти корабли 70-80 годов", — рассказали ветераны.
Слова ветеранов-моряков подтвердил и директор дайвинг-центра "SSI Актау" Олег Морозов. Он тоже рассказал, что на Каспии имеется кладбище кораблей.
"Там раньше был полигон при СССР. По списанным кораблям стреляли ракетами. Потом там браконьеры прятались от пограничников. У нас даже есть пароход затопленный, еще братьев Нобель, 1881 года постройки", — рассказал Олег Морозов.
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