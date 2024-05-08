Видео с "кораблём-призраком" на Каспии набирает популярность в Сети

В Сети активно публикуют видео затонувшего на Каспии коробля. Пользователи прозвали его "корабль-призрак" из-за внешнего вида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В социальных сетях публикуются видеозаписи, на которых запечатлено старое заброшенное судно, находящееся в море. На кадрах хорошо видно, как сильно корабль проржавел. Автор ролика говорит, что это знаменитый корабль времен Второй мировой войны, который теперь гниёт и распадается на части.

"Теперь кто хозяин, бакланы. Лестница сгнила даже здесь. Номера у корабля нет. Запчасти моторов остались. Корабль весь клепанный, он сделан не как современные корабли, у него нет ни одного сварного шва", — говорит мужчина за кадром.

С автором видео журналистам поговорить не удалось. Но, ветераны-моряки подтвердили факт того, что в Каспийском море имеются старые затонувшие корабли. И предположили, что это один из них.

"Они находятся в северной части Каспийского моря. Они там находятся еще со времен Советского Союза. Военно-морской флот отрабатывал корабельные стрельбы. Эти корабли использовали как морскую мишень. Эти корабли 70-80 годов", — рассказали ветераны.

Слова ветеранов-моряков подтвердил и директор дайвинг-центра "SSI Актау" Олег Морозов. Он тоже рассказал, что на Каспии имеется кладбище кораблей.