Школьники прибыли на выпускной на роскошных авто и вертолёте: видео набирает популярность в соцсетях

В интернете завирусилось видео со школьного выпускного в Уганде, передаёт ВаigeNews.kz.

На кадрах видно, как ученики приезжают на место торжества в дорогих брендовых нарядах и на роскошных автомобилях. Один из ребят вместе со своей спутницей прибыл на выпускной на вертолёте.

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Пользователей интересует вопрос, во сколько обошёлся праздник родителям этих учеников и что будет если завтра эти дети провалятся на экзаменах.

Пару, которая удивила своим эффектным появлением на вертолёте, называют самой сногшибательной парой в Уганде за последние четыре года.

Также отмечают, что "даже знаменитый французский лицей Ломе не может себе позволить такой шикарный выпускной".