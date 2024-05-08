Школьники прибыли на выпускной на роскошных авто и вертолёте: видео набирает популярность в соцсетях
Вчера, 14:51
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Вчера, 14:51Вчера, 14:51
566Фото: скриншоты с видео
В интернете завирусилось видео со школьного выпускного в Уганде, передаёт ВаigeNews.kz.
На кадрах видно, как ученики приезжают на место торжества в дорогих брендовых нарядах и на роскошных автомобилях. Один из ребят вместе со своей спутницей прибыл на выпускной на вертолёте.
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@elitehighschool1 🔥💪🏿thanks for making us proud Good sir💪🏿#viralvideo #elitehighschoolentebbe #prom #schools @okware_ @Anisa Tisa💞 @Larry @👑Simon_Guapo_Of_Africa🌍 ♬ Mbangu te - YA LEVIS
Пользователей интересует вопрос, во сколько обошёлся праздник родителям этих учеников и что будет если завтра эти дети провалятся на экзаменах.
Пару, которая удивила своим эффектным появлением на вертолёте, называют самой сногшибательной парой в Уганде за последние четыре года.
Также отмечают, что "даже знаменитый французский лицей Ломе не может себе позволить такой шикарный выпускной".
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