В суде над Трампом весь день допрашивали порноактрису

В суде Манхэттена, где проходит процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниелс, во вторник дала показания сама актриса фильмов для взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она хранила молчание. Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялись платежи.

Дональд Трамп неоднократно отрицал любые юридические правонарушения, а также тот факт, что у него был секс с Дэниелс.

Дэниелс начала давать показания около 10 утра и начала с рассказа о том, что выросла в малообеспеченной семье в Луизиане и хотела стать ветеринаром, но затем начала подрабатывать танцовщицей и поняла, что может за две ночи заработать больше, "чем за восемь часов в день, разгребая навоз".

Отвечая на вопросы прокурора Сьюзан Хоффингер, Дэниелс рассказала, что начала сниматься обнаженной в 21 год, а затем работала в индустрии фильмов для взрослых и получала награды за лучшую режиссуру и сценарии.

Порнозведа и президент. Кто такая Сторми Дэниелс и почему ее слова о Дональде Трампе могут повлиять на президентские выборы в США



Основная часть допроса касалась знакомства Дэниелс с Трампом в 2006 году на турнире по гольфу, дальнейших контактов и предполагаемой сексуальной связи с экс-президентом.

Прокурор попросила Дэниелс "очень кратко" описать секс с Трампом. Она начала вдаваться в слишком подробные детали, после чего команда Трампа возразила, и судья Хуан Мерчан поддержал это возражение.

Дэниелс неоднократно просили внимательно слушать вопросы и отвечать по существу, не дополняя ответы лишними деталями. Как отметил судья, "некоторые вещи, вероятно, лучше было бы оставить невысказанными".

Когда Дональд Трамп выходил из зала во время утреннего перерыва, он поднял вверх сжатый кулак и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Как напоминает FT, адвокаты Трампа пытались запретить Дэниелс появляться в суде, утверждая, что она использует это событие для "монетизации" своей истории. Их просьбы были отклонены.