  • 19 Августа, 19:51
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Найдено тело четвёртого погибшего в шахте "Казахстанская"

Сегодня, 19:26
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ВaigeNews.kz Сегодня, 19:26
Сегодня, 19:26
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Фото: ВaigeNews.kz

В  АО "АрселорМиттал Темиртау" сообщили о четвертом горняке, погибшем на шахте "Казахстанская", передаёт BaigeNews.kz 

"Найдено тело четвёртого погибшего шахтёра — Халикова Артура Ринатовича 1994 года рождения, электрослесаря 4 разряда. Стаж 10 лет.  Коллеги погибшего, весь коллектив компании глубоко скорбят, выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего товарища", — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло  возгорание конвейерной ленты. Началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице  Шахтинска.
 
Позднее были обнаружены тела трёх погибших шахтёров. Первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. Продолжаются поиски оставшихся в шахте горняков.

Ранее был опубликован список троих, ранее найденных, погибших горняков.

Кроме того, в АМТ рассказали, сколько человек пострадали в авариях на шахтах региона за последние два года.

 Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился  с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

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