Казахстанские шахтёры смогут выходить на пенсию в 55 лет

Вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков подняли в Карагандинской области на встрече премьер-министра страны Алихана Смаилова с семьями погибших на шахте "Казахстанская" шахтёров, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет.

"Этот вопрос уже долгие годы обсуждался по снижению пенсионного возраста для шахтёров и всех тех, кто работает на опасных, вредных производствах. Мы соответсвующий законопроект разработали, провели соответствующее обсуждение. И сейчас 1 сентября, с начала сессии Парламента мы его выносим. Я думаю, что до конца этого года, если в течение осенней сессии принмут закон, то с 1 января 2024 года должна заработать эта норма по раннему выходу на пенсию всех тех, кто работает на опасных производствах", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, в данный момент премьер-министр страны с рабочей поездкой находится в Карагандинской области. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на конвейерной ленте в шахте "Казахстанская" 17 августа началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице Шахтинска. На месте аварии найдены тела троих погибших, поиски ещё двоих горняков продолжаются.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.