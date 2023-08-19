  • 19 Августа, 16:49
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Казахстанские шахтёры смогут выходить на пенсию в 55 лет

Сегодня, 15:26
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primeminister.kz Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
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Фото: primeminister.kz

Вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков подняли в Карагандинской области на встрече премьер-министра страны Алихана Смаилова с семьями погибших на шахте "Казахстанская" шахтёров,  передаёт BaigeNews.kz.

Премьер сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет.

"Этот вопрос уже долгие годы обсуждался по снижению пенсионного возраста для шахтёров и всех тех, кто работает на опасных, вредных производствах. Мы соответсвующий законопроект разработали, провели соответствующее обсуждение. И сейчас 1 сентября, с начала сессии Парламента мы его выносим. Я думаю, что до конца этого года, если в течение осенней сессии принмут закон, то с 1 января 2024 года должна заработать эта норма по раннему выходу на пенсию всех тех, кто работает на опасных производствах", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, в данный момент премьер-министр страны с рабочей поездкой находится в Карагандинской области. Алихан Смаилов встретился  с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны.

Ранее сообщалось, что в результате  возгорания на конвейерной ленте в шахте "Казахстанская" 17 августа началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице  Шахтинска. На месте аварии найдены тела троих погибших, поиски ещё двоих горняков продолжаются.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Видео: /t.me/KZgovernment

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