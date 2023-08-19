В АМТ рассказали, сколько человек пострадали в авариях на шахтах региона за последние два года

В компании "АрселорМиттал Темиртау" озвучили данные: сколько аварий произошло на предприятиях промышленного гиганта за последние два года, и сколько человек пострадали в них, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на e-Karaganda.kz.

"В 2022 году у нас был групповой несчастный случай на шахте Ленина, когда погибли 5 человек. В целом за год были травмированы 18 человек. В 2023 году такая крупная авария на шахте "Казахстанская" первая. Как вы знаете, три человека погибли, два в поиске. И всего с начала года травмировались 8 человек", — сказал заместитель исполнительного директора угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. Началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность.



По информации управления здравоохранения Карагандинской области, 9 пострадавших шахтеров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице Шахтинска.



Позднее были обнаружены тела трёх погибших шахтёров. 17 августа, в 19 часов вечера стало известно о найденном теле 58-летнего Виталия Слюнькова — электрослесаре 5-го разряда. 18 августа, в 9 часов утра был обнаружен ещё один шахтёр без признаков жизни. Тело третьего горняка нашли в этот же день нашли полудня. В настоящее время ведётся опознание тел. Продолжаются поиски двух оставшихся в шахте горняков.