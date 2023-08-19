  • 19 Августа, 18:23
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Опубликованы имена погибших в шахте "Казахстанская" горняков

Сегодня, 17:51
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АрселорМиттал Темиртау Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
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Фото: АрселорМиттал Темиртау

В  "Арселор Миттал Темиртау" опубликовали список погибших шахтёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"С глубоким сожалением и скорбью мы говорим о наших безвременно ушедших коллегах:

  1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год;
  2. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет;
  3. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный, стаж 39 лет;

Поиски двоих шахтеров продолжаются. На данный момент разрабатывается дополнительный план по проведению обследования горной выработки", — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло  возгорание конвейерной ленты. Началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице  Шахтинска.
 
Позднее были обнаружены тела трёх погибших шахтёров. Первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. Продолжаются поиски двух оставшихся в шахте горняков.

Ранее в АМТ рассказали, сколько человек пострадали в авариях на шахтах региона за последние два года.

В данный момент премьер-министр страны с рабочей поездкой находится в Карагандинской области. Алихан Смаилов встретился  с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

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