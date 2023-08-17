На шахте "Казахстанская" найдено тело одного горняка, а не двух

На шахте "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, найдено тело одного погибшего горняка, а не двух, как сообщалось ранее, передаёт BaigeNews.kz.

"По уточнённой информации, обнаружено тело одного погибшего (неточность в данных связана с обнаружением одного тела двумя поисковыми отделениями, зашедших на место с двух сторон). Ведётся опознание тела погибшего", — сообщили в акимате Карагандинской области.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли, найдено тело одного погибшего. Ведутся поиски ещё четырёх человек. 13 эвакуированным понадобилась медицинская помощь.

"В клинику имени Макажанова доставлены восемь шахтеров, двое из них находятся в реанимации, состояние ближе к тяжёлому, в сознании. Шесть человек находятся в отделении токсикологии, у всех состояние средней степени тяжести", — сообщили в управлении здравоохранения области.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.