Мы это доведём до конца: Смаилов пообещал наказать виновных в авариях на шахтах АМТ

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших шахтёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов выразил искренние соболезнования семьям погибших шахтёров.

"Мы разделяем вашу скорбь и тяжесть потери", — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что по поручению Главы государства создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.

"Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца", — подчеркнул премьер.

Он отметил, что всем семьям погибших будет оказана необходимая поддержка от государства и работодателя. В частности, пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования.

Кроме того, семьям погибших работодатель выплатит единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы и возместит расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий.

В случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении. Кроме того, компания примет меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов.

Обозначено, что исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО "АрселорМиттал Темиртау".

Как отметил премьер, в настоящее время на "АрселорМиттал Темиртау" завершаются экологический аудит и аудит промышленной безопасности с привлечением международных компаний. Их завершение ожидается в течение сентября, по результатам чего будут приняты соответствующие решения.

В ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков. Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет.

Премьер-министр также посетил пострадавших горняков в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова в Караганде.

Было отмечено, что предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100% от средней заработной платы, лекарственные средства, будет предоставлено санаторно-курортное лечение и компенсирован моральный вред.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. Началась экстренная эвакуация работников. 222 горняка подняли на поверхность. 9 пострадавших шахтёров находятся в клинике имени Макажанова, еще трое в больнице Шахтинска.



Позднее были обнаружены тела трёх погибших шахтёров. Первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. Продолжаются поиски двух оставшихся в шахте горняков.

Ранее в АМТ рассказали, сколько человек пострадали в авариях на шахтах региона за последние два года.

Фото: primeminister.kz